Genova – Hanno tentato di rubare un orologio Rolex a un ragazzo i quattro uomini fermati nella notte dagli agenti della Polizia di Stato di Genova.

Secondo quanto finora emerso, i quattro avrebbero notato il prezioso orologio che il giovane, un ragazzo di 20 anni, portava al polso.

Come riporta il Secolo XIX, il 20enne si trovava in scooter insieme alla fidanzata, in via Campanella, nel quartiere di Albaro, quando i quattro banditi hanno provato a rapinarlo.