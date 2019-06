Festa della Musica a Sarzana: maratona musicale con palco aperto in piazza Calandrini

Sarzana (La Spezia) – Una giornata di esibizioni musicali aperta a tutti i musicisti. Si terrà oggi venerdì 21 giugno in piazza Calandrini, a Sarzana, la “Festa della Musica”.

Si tratta di una vera e propria maratona musicale che darà la possibilità dalle ore 15 alle ore 23 di suonare dal vivo a tutti coloro che desidereranno esibirsi. Uno spazio libero e aperto a tutti gli amanti della musica per una giornata all’insegna del divertimento e della condivisione.

“Sarzana – spiega il sindaco Cristina Ponzanelli – vede incrementarsi sempre più il numero di operatori culturali attivi nel campo dell’educazione musicale, come associazioni e scuole di musica, con un numero di musicisti dilettanti in costante crescita. Quest’anno apriremo quindi la Festa della Musica a tutti: vogliamo favorire il coinvolgimento del maggior numero di musicisti per ogni genere musicale, mettendo a loro disposizione spazi per esibirsi e condividere la passione per la musica e valorizzando eventi spontanei”.