Genoa Summer Camp 2019, ancora pochi posti disponibili per i corsi estivi rossoblu dedicati ai bambini

Genova – Prosegue senza sosta il successo del Genoa Summer Camp 2019, il campo estivo di sport e divertimento dedicato ai giovani ragazzi organizzato dalla società rossoblu.

Pochi i posti ancora disponibili per le iscrizioni, a ulteriore comprova dell’ottimo risultato ottenuto anche in questa edizione dalla manifestazione.

In questi giorni i ragazzi già iscritti sono alle prese con il Beach Camp di Arenzano, tappa del ponente ligure che ha registrato un tutto esaurito.

Il prossimo appuntamento sarà a Calizzano, in provincia di Savona, dal 30 giugno fino al 6 luglio, vera e propria novità dell’estate di quest’anno. Dopodichè le attività si sposteranno a Neustift, comune austriaco del Tirolo, dal 14 fino al 20 luglio. Per quest’ultima sarà anche disponibile la formula full-day, che prevede oltre al corso con i maestri e gli istruttori del settore giovanile rossoblu anche il pernottamento in albergo.

Per maggiori informazioni sull’iscrizione al Genoa Summer Camp 2019 sarà possibile visitare il sito ufficiale della manifestazione.