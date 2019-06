La Spezia – Auto si ribalta sulla strada per Porcale

Porcale (La Spezia) – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada che da San Benedetto conduce a Porcale, alla Spezia.

Qui, per cause ancora da accertare, un uomo di mezza età che viaggiava a bordo della sua auto ha improvvisamente perso il controllo del veicolo andando a ribaltarsi in mezzo alla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme ai Vigili del Fuoco della Spezia.

Nonostante i numerosi danni riportati dal veicolo, l’uomo è uscito praticamente illeso dall’abitacolo, estratto dai pompieri.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

Al momento, la dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione.