Ponte Morandi – Fuga di gas nel cantiere, arrivano i vigili del fuoco

Genova – Blocco dei lavori ed evacuazione del cantiere per la demolizione e ricostruzione del ponte Morandi, questa mattina, a seguito di una fuga di gas che ha fatto scattare il provvedimento di sicurezza sul lato Ovest.

Per precauzione l’area è stata evacuata. Maggiori verifiche sono in corso.

E’ stata la stessa struttura commissariale a diffondere con una nota la notizia.

Lavoro prosegue invece senza intoppi sul lato est dove, salvo imprevisti, il 28 giugno dovrebbe essere demolito con l’esplosivo ciò che resta del ponte.