Genova – Si svolgerà domani, sabato 22 giugno, il Pra’ Smart Mobility, l’evento per promuovere la mobilità elettrica.

Organizzato dal Civ Pra’ Insieme, in collaborazione con il Birircolo, l’appuntamento vedrà piazza Sciesa cornice di un’arena dove si esibiranno biker professionisti, stand espositivi di mezzi elettrici con la possibilità di una prova e stand gastronomici.

Sarà possibile prenotare gite guidate, comprensive di aperitivo/merenda, in programma dalle 10.30 alle 17.00.

Nel corso della giornata, i negozianti proporranno offerte speciali e sarà presente il mercatino creativo.

Come già detto, la manifestazione ha come obiettivo quello di promuovere la mobilità elettrica come mezzo ecologico, salutare, comodo e veloce sottolineando come la nuova Pra’ sia dotata di aree pedonali, della passeggiata a mare, del parco pubblico Achlle Dapelo e delle piste ciclabili, tutti elementi che arricchiscono la delegazione ponentina.

Per l’occasione sarà tracciato anche un percorso indicato da palloncini bianchi e blu che permetterà a tutti i ciclisti di scoprire la Pra’ riqualificata.

L’assessore al Commercio Paola Bordilli sottolinea: “Appoggiamo sempre con molto piacere eventi come questi che, soprattutto nelle Delegazioni cittadine promuovono non solo il commercio locale ma anche temi come la ecosostenibilità e il benessere”.

Ancora, il presidente del Civ di Pra’ Insieme, Mauro Rossi, aggiunge: “Il Civ Prà Insieme è felicissimo di ospitare il primo evento estivo legato alla mobilità sostenibile. Invitiamo a venire a scoprire la nuova Prà con la sua pista ciclabile, il parco pubblico Dapelo, la passeggiata lungo il canale di calma e le nuove piazze realizzate con la riqualificazione”.