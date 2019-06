San Fruttuoso – Famigliola di cinghiali in piazza Giusti

Genova – Una famiglia di cinghiali, 2 adulti e 4 cuccioli, a spasso per la città nel popoloso quartiere di San Fruttuoso. Il curioso fuori programma è avvenuto questa mattina e molti passanti hanno segnalato la presenza ai vigili.

Gli animali sono stati spinti sino al piccolo spazio verde di fronte al Bar Motta. Sono assolutamente pacifici e tranquilli, nonostante la presenza di persone e traffico: e non rappresentano un pericolo ma la loro presenza non può essere considerata “normale”.

Non è colpa loro se in città abbonda la presenza di cibo per copa di rifiuti abbandonati ovunque, di cassonetti non adatti e della mancanza di un minimo di recinzione, per lo meno nelle zone più soggette alla loro presenza.

Questa famigliola è probabilmente scesa dai boschi nei pressi del Santuario di Ns. Signora del Monte, distante meno di un chilometro ed ora, con il traffico in aumento, si rischia la necessità di un intervento cruento per evitare che possano crearsi problemi a cose e persone.

Una situazione creata dalla pessima abitudine di dare loro cibo nel Bisagno e di lasciare spazzatura fuori dai bidoni.

(foto Archivio)