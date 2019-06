Savona, il micio Cerchietto cerca una casa

Savona – Cerchietto cerca una casa.

Il giovane gatto è guarito e ora sta cercando una famiglia che lo voglia adottare.

Il micione, investito da un’automobile in una via di Albenga, ha passato una lunga convalescenza presso i volontari della Protezione Animali di Savona.

Il suo nome, Cerchietto, è dovuto al fatto che, per molti giorni, il gatto ha sopportato pazientemente il cerchietto, uno strumento veterinario necessario per impedirgli di toccarsi le diverse ferite in via di guarigione.

Chi volesse conoscere Cerchietto può recarsi alla sede dell’Enpa in via Cavour 48 r, da lunedì a sabato, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 (telefono 019 824735).