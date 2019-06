Genova – Ambulanze bloccate da auto in sosta a Molassana

Genova – Ancora ambulanze bloccate da parcheggi “inventati” a Molassana dove i militi della locale pubblica assistenza hanno voluto pubblicare un post di denuncia sulla pagina social, per denunciare quanto avviene quasi quotidianamente nella zona e in gran parte della città.

Fortunatamente si trattava di un intervento non urgente e i militi hanno potuto aspettare i comodi dell’automobilista ma la situazione rischia di degenerare perchè non sempre l’ambulanza può permettersi di attendere e le persone che devono essere trasportate devono poter arrivare in ospedale nel più breve tempo possibile, anche se le loro condizioni non sono disperate.

E così i militi della pubblica assistenza di Molassana si sono fatti un “selfie” con l’auto che li bloccava il passaggio e che avrebbe potuto mettere a repentaglio la vita di una persona.

Una sorta di “appello” lanciato simpaticamente ma con grande forza, da chi tutti i giorni è per strada per salvare vite umane e per rendere meno traumatico il trasporto di persone che soffrono.