Meteo Liguria – Veloce passaggio di una debole perturbazione ma il tempo migliora da domenica

Il passaggio di una debole e veloce perturbazione porta nuvole e qualche temporale isolato sulla Liguria ma già da domenica il tempo dovrebbe migliorare sensibilmente e da lunedì tornerà a splendere il sole e il cielo sarà sereno.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Sabato 22 giugno 2019

Al mattino passaggi nuvolosi anche intensi accompagnati da brevi rovesci tra il Tigullio orientale e lo Spezzino, ma in veloce attenuazione. Sul resto della regione poche nubi sparse con ampie zone di cielo sereno.

A partire dal mezzogiorno nubi cumuliformi in crescita specie su Appennino centro-orientale e Alpi Liguri con i primi rovesci o temporali.

Tra il pomeriggio e la serata intensificazione dell’attività temporalesca specie tra Alpi Liguri e Valle Bormida, con sconfinamenti verso il Savonese costiero e il Genovese di ponente.

Temporali possibili anche tra Val Trebbia, Aveto e alta Val di Vara. Sul resto della regione (Imperiese e Spezzino costiero) tempo in prevalenza asciutto.

Venti a circolazione ciclonica sul Golfo, tendenti a disporsi da nord-est sottocosta.

Mare generalmente mosso, localmente molto mosso al largo.

Temperature: Stazionarie le minime, in calo le massime sotto le precipitazioni e con valori oscillanti tra i 19 e i 27 gradi sulla costa e tra i 10 e i 24 nell’entroterra.

Domenica 23 giugno 2019

Ancora passaggi di nubi basse lungo le coste del levante in mattinata e nelle zone interne nel pomeriggio senza fenomeni. Bel tempo altrove, ma con velature in arrivo nel pomeriggio a ponente e sul centro con il sole che potrebbe vedersi come dietro ad un vetro smerigliato.

Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste nel pomeriggio.

Mare poco mosso.

Temperature in rialzo

Tendenza per lunedì 24 giugno 2019



Cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della Liguria con allontanamento progressivo della veloce perturbazione e ritorno del tempo soleggiato.

Temperature di nuovo in aumento.