Notte Bianca a Loano, festa per l’arrivo dell’estate con Edoardo Bennato

Loano (Savona) – L’attesa è finalmente finita: oggi sabato 22 giugno arriva a Loano l’edizione 2019 della Notte Bianca. Una lunga maratona di eventi accompagnerà la cittadina del savonese, con tanti appuntamenti per le strade, piazze e sul lungomare tra concerti dal vivo, shopping e gastronomia.

Protagonista assoluta come ogni anno sarà la musica, con oltre venti esibizioni di gruppi, cover band e dj set disseminate per la città. Tra i vari appuntamenti spicca il grande concerto gratuito sul palco di piazza Italia, vero e proprio fulcro della manifestazione di quest’anno. A partire dalle ore 22.15 arriva uno dei più grandi musicisti italiani: Edoardo Bennato.

Il cantante torna dal vivo dopo il grande successo ottenuto con il suo tour teatrale per proporre uno show di oltre due ore con i suoi più grandi successi. Ancora una volta non sarà una semplice esibizione, ma un grande viaggio alla scoperta dell’amore e della forza dell’animo umano, in un’esperienza emozionale totale che saprà rapire il pubblico presente.

Al fine di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza di tutti i partecipanti alla manifestazione, il sindaco Luigi Pignocca ha emesso un’ordinanza che, tra le altre misure, impone a tutti gli esercizi commerciali il divieto di vendere alcun tipo di bevanda e alimento in contenitori di vetro o di altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak dalle ore 20 di sabato 22 alle ore 6 del mattino di domenica 23 giugno. Inoltre, dalle ore 20 di sabato 22 alle ore 6 di domenica 23 giugno tutti i distributori automatici che vendano qualsiasi tipo di bevanda e alimento in contenitori di vetro o di altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak dovranno essere spenti.