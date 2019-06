Diano Castello – Esplode una bombola di gpl, distrutta un’abitazione nel centro storico

Diano Castello (Imperia) – Sarà una perizia a stabilire cosa abbia provocato, nel tardo pomeriggio di sabato, la forte esplosione che ha gravemente danneggiato un’abitazione del centro storico della località dell’Imperiese.

Intorno alle 19, in via delle Torri, una deflagrazione ha sgretolato muri e distrutto l’interno di una casa abitata e solo il caso ha voluto che, al momento dell’esplosione, non ci fosse nessuno all’interno.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno subito cercato tra le macerie temendo la presenza di feriti o, peggio, di vittime ma in breve si è capito che l’abitazione era vuota.

Una grossa bombola di gpl è stata recuperata all’interno dell’abitazione e potrebbe essere l’origine di quanto avvenuto. Forse una perdita o il malfunzionamento dell’impianto potrebbe aver causato una sacca di gas che è detonata improvvisamente.

Le indagini proseguono e l’abitazione è stata dichiarata inagibile e la famiglia che ci viveva dovrà trovarsi un’altra sistemazione, almeno sino alla perizia dei vigili del fuoco e dei tecnici del Comune sulla sicurezza dell’immobile.