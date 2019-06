Elettra Lamborghini alla Terrazze della Spezia: firmacopie del nuovo album “Twerking Queen”

La Spezia – Un ospite davvero speciale arriva oggi domenica 23 giugno al Centro Commerciale Le Terrazze della città della Spezia. A partire dalle ore 17 ecco Elettra Lamborghini, la cantante italiana che incontrerà tutti i suoi fan per un inedito firmacopie del suo nuovo album “Twerking Queen”.

Uscito lo scorso 14 giugno, il disco rappresenta l’approdo sul mercato discografico della giovane dopo l’uscita dei suoi tre singoli nel corso del 2018 e del 2019.

Per poter accedere all’evento tutti i fan dovranno presentarsi con il cd della cantante e avranno così diritto ad una foto con la star, che verrà scattata dal personale addetto presente sul posto. I bambini sotto i 10 anni potranno essere accompagnati da un solo adulto.

Elettra Lamborghini, nipote di Ferruccio Lamborghini, il noto fondatore dell’omonima casa automobilistica, è diventata in poco tempo la stella del nuovo pop latino e recentemente ha portato a termine la sua prima esperienza di giudice di The Voice, il noto talent show in onda su Rai 2.