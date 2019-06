MediaWorld – E-commerce down durante i giorni degli sconti No IVA

Genova – E-commerce di MediaWorld down da ore nelle giornate “senza Iva” che promettono forti sconti sui prodotti in vendita. Il sito risulta inaccessibile nella parte finalizzata a confermare gli ordini e i Clienti restano “a bocca asciutta” dopo aver sperato di confermare l’acquisto di prodotti ad un prezzo davvero competitivo.

Diluvio di proteste sui Social dell’azienda da parte dei tanti clienti – anche quelli iscritti al “club” – che non riescono a concludere l’acquisto dopo che il prodotto risulta disponibile, viene correttamente caricato nel carrello ma non si riesce a concludere l’ordine.

Sul profilo Facebook dell’azienda di parla di “intenso traffico sul server” dovuto al successo dell’iniziativa ma in molti rischiano di restare senza il prodotto desiderato poichè inesorabilmente l’offerta si concluderà tra poche ore e chi non riuscirà ad accedere non avrà diritto allo sconto.