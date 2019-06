Vado Ligure – Turisti svizzeri salvati dalla Guardia Costiera

Vado Ligure (Savona) – Sono stati ritrovati sani e salvi anche se comprensibilmente molto spaventati, i due turisti svizzeri dati per dispersi nel pomeriggio dopo che si sono allontanati in canoa dalla riva e non sono più rientrati.

La capitaneria di porto li ha ritrovati a cirva mezzo miglio della costa, legati ad una delle boe Sarpom, situata nella rada di Vado Ligure e usata per un ancoraggio di emergenza visto che il maltempo spingeva le canoe verso il largo e i due turisti non riuscivano più a tornare a riva.

I due sono stati sorpresi dall’ondata di maltempo improvvisa e nonostante lo sforzo per remare verso terra, venivano sospinti verso il largo. Un “tira-molla” durato a lungo e che poi ha spinto i due a cercare un punto di appoggio identificato nelle boe presenti nel tratto di mare.

I turisti hanno legato le canoe alla boa di segnalazione ed hanno atteso i soccorritori che sono arrivati proprio quando i due avevano perso le speranze e iniziavano a manifestare segni di assideramento.

Giunti sul posto, i militari hanno provveduto alla messa in salvo delle persone e al recupero delle canoe, dirigendo poi verso il porto di Vado Ligure, dove ad aspettarli c’era l’autoambulanza del 118 per i successivi accertamenti, viste le molte ore trascorse in mare dai due.