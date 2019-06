Autostrada A10, scontro tra camion e tre auto a Spotorno: sette chilometri di coda

Spotorno (Savona) – Incidente, questa mattina, sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, nel tratto compreso tra Savona e Spotorno, in direzione del confine di stato.

Qui, per cause ancora da verificare, un camion e tre auto si sono scontrate.

Nell’impatto è rimasto ferito un giovane, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme agli agenti della Polizia Stradale.

Mentre i primi si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, i secondi hanno lavorato per far scorrere la viabilità.

La criticità dell’incidente ha provocato incolonnamenti e code per sette chilometri nel tratto.