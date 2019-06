Calciomercato Genoa, Barreca in arrivo: colpo in difesa per i rossoblu

Genova – Il Genoa si conferma come una delle squadre più attive sul fronte degli acquisti della prima fase del calciomercato estivo.

Dopo aver chiuso per l’arrivo di Cristian Zapata e Pawel Jaroszynski, i rossoblu sono ad un passo dal formalizzare un nuovo colpo per la linea difensiva. Antonio Barreca, laterale mancino di proprietà del Monaco, è ad un passo dal trasferimento a Genova.

Il giocatore scuola Torino è reduce da sei mesi non esaltanti in prestito con la maglia del Newcastle, dove non è riuscito ad imporsi con continuità: per lui infatti solamente una presenza in tutti il girone di ritorno con la maglia dei Magpies. Adesso è tornato in Francia ma il suo destino sembra prossimo a tingersi di rossoblu.

Il presidente della società genovese Enrico Preziosi ha infatti messo nel mirino il giocatore da ormai diverso tempo e vorrebbe portarlo a Genova per regalare un altro innesto in difesa al nuovo allenatore Aurelio Andreazzoli.

La trattativa sembrerebbe essere ormai vicina alla chiusura e l’affondo decisivo potrebbe arrivare già nelle prossime ore: il classe ’95 arriverà al Grifone in prestito con diritto di riscatto.

Barreca è un giocatore dotato da grandi qualità fisiche e tattiche. Dà il meglio di sè in fase di spinta, dove grazie alla sua rapidità e alla sua tecnica risulta essere una vera e propria spina nel fianco per le squadre che lo devono arginare. Ora alla corte di Andreazzoli dovrà cercare di rigenerarsi, cancellando il suo recente passato all’estero per tornare quello di una volta quando indossava la maglia granata ed era considerato come uno dei migliori prospetti del calcio italiano.

In attesa della formalizzazione del trasferimento del giovane terzino sinistro, i genovesi continuano a guardarsi intorno alla ricerca di nuovi colpi di mercato. Uno dei nuovi nomi per il reparto arretrato sarebbe quello del difensore centrale classe 2002 Bruno Amione del Belgrano, al quale sarebbe arrivata un’offerta di quattro milioni di euro da parte dei rossoblu.