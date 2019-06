Gonfiabili di Punta Vagno in fiamme nella notte

Genova – Forse un corto circuito o il gesto doloso all’origine, questa notte, dell’incendio che ha gravemente danneggiato il parco giochi “gonfiabili” accanto al depuratore di Punta Vagno, nel quartiere genovese della Foce.

Poco dopo la mezzanotte l’allarme lanciato da alcuni passanti che hanno notato le fiamme alzarsi dalla zona adibita a giochi per bambini ed hanno chiamato i vigili del fuoco.

L’intervento, seppur rapido, non ha permesso di evitare che i danni fossero ingenti per il materiale con cui sono realizzati i gonfiabili, in plastica e gomma.

Fortunatamente al momento del rogo la struttura era chiusa e nessuno è rimasto ferito.

Spento il rogo, i vigili del fuoco hanno iniziato le verifiche rilevando le cause che potrebbero aver innescato l’incendio.

Non è escluso il gesto di qualche male intenzionato.