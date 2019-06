Voltri – Assemblea di protesta contro la terra in spiaggia e la passeggiata incompleto

Genova – Un’assemblea pubblica per discutere dei problemi legati alla spiaggia, ancora ridotta ad un cantiere e dove è stato utilizzato un materiale per il ripascimento che solleva molti dubbi e che è ben diverso dalla ghiaia di fiume usata ad esempio a Nervi.

Ad organizzarla i cittadini voltresi infuriati con il Comune di Genova per la gestione dei problemi della spiaggia, sia per le operazioni di ripascimento che per quello di ripristino della passeggiata a mare.

L’appuntamento è nella sala Rinascita, in via Cialdini 15 alle ore 21 di giovedì 27 giugno.

Verranno mostrate foto e video dei materiali usati per ampliare la spiaggia, proveniente dal dragaggio di un rio di Prà, noto per i ripetuti sversamenti di sostanze schiumogene e paragonati con il pietrisco di fiume usato in altre spiagge del levante, come ad esempio Nervi.

Verrà inoltre analizzato il punto lavori sulla passeggiata a mare che, a 8 mesi dalla mareggiata, resta ancora incompleta e bisognosa di robusti interventi di ripristino.

L’evento viene segnalato in queste ore anche sui sociale dove si legge:

“Tra pochi giorni inizia Luglio, e a 8 mesi dalla mareggiata di ottobre la situazione è questa:

(1) il ripascimento non è concluso,

(2) dove è stato fatto il risultato e il materiale che è stato utilizzato è sotto gli occhi di tutti,

(3) la passeggiata è ancora un lavoro incompleto.

I Gruppi Consiliari Partito Democratico, Lista Crivello, A Sinistra, Movimento 5 Stelle e Chiamami Genova vi invitano ad un’iniziativa pubblica a cui parteciperà anche il Presidente di Municipio Claudio Chiarotti”