Genova – Autobus in fiamme in corso Europa

Genova – Autobus in fiamme, poco dopo le 8 di questa mattina, in corso Europa, all’altezza della sede Rai del capoluogo ligure.

Per cause ancora da accertare un grosso mezzo di AMT ha preso fuoco mentre viaggiava in direzione centro.

I passeggeri sono riusciti ad abbandonare il mezzo prima che venisse avvolto dalle fiamme ma la paura è stata tanta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...