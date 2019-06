La Tosse d’Estate Raddoppia: gli spettacoli estivi del Teatro della Tosse

Genova – Dal 26 giugno al 14 luglio torna la rassegna “La Tosse d’estate raddoppia“, con spettacoli estivi proposti dal Teatro dell Tosse nell’area dei Giardini Luzzati e nel Parco della Villa Duchessa di Galliera a Voltri.

Il programma prevede spettacoli adatti a un pubblico di tutte le età: classici rivisitati, riflessioni sul contemporaneo, teatro per ragazzi e spettacolo a stazioni con gli attori del Teatro della Tosse.

Ecco il calendario con i primi appuntamenti:

26 giugno 2019 ore 21.15

Giardini Luzzati Area Archeologica

STUDIO SU LE NOTTI BIANCHE

di Fedor Dostoevskij

traduzione Laura Salmon (ed. Rizzoli)

con Francesco Rina e Arianna Primavera

adattamento e regia Alessio Aronne

coreografie Emanuela Serra

luci e fonica Davide Bellavia

musiche Guido Affini

costumi Daniela De Blasio

attrezzeria Renza Tarantino

Lo studio è frutto di due periodi intensivi di formazione realizzati con attori e danzatori dal collettivo Balletto Civile in collaborazione con il Teatro della Tosse. Un percorso di indagine sul corpo e sulla voce nella costruzione di una messa in scena che si interroga sull’idea di drammaturgia fisica e al termine del quale sono stati selezionati i protagonisti dello spettacolo.

Quattro notti per due apparenti compagni di viaggio verso un’improbabile salvezza attraverso le contraddizioni tra le parole dette e quello che le muove.

27 giugno 2019 ore 21.15

Parco Villa Duchessa di Galliera

Teatro di Villa Galliera

FAUSTBUCH

regia e drammaturgia Enrico Casale

in scena Enrico Casale, Andrea Burgalassi, Michael Decillis, Ivano Cellaro

scene Alessandro Ratti

aiuto scene Ilaria Sorrentino

tecnica Margherita Roccabruna / Fabio Clemente

produzione Gli Scarti

col sostegno di Ministero dei Beni Culturali – Mibact e Regione Liguria nell’ambito del bando “Abilità al Plurale” – progetto “La danza degli uomini uguali” in partenrship con Isforcoop

Il nostro Faust contemporaneo vuole diventare l’uomo più famoso del mondo. C’è un problema: è un mediocre. Vendersi è l’unico modo per riuscire. Ma vendersi a chi? Esiste ancora il diavolo? Se esiste, che forma assume oggi? Dov’è l’inferno? La risposta arriva dal Faust di Marlowe e dalla volontà di intraprendere un percorso teatrale professionale con persone disabili.

28 giugno 2019 ore 21.15

Parco Villa Duchessa di Galliera

Teatro di Villa Galliera

Non c’è limite ALPEGGIO

di Alessandro Bergallo e Andrea Begnini

regia Emanuele Conte e Alessio Aronne

con Alessandro Bergallo

voce registrata Pietro Fabbri

produzione Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse

Teatro – canzone, leggerezza e ironia per riflettere con Alessandro Bergallo su ipocrisie di cronaca quotidiana.

Alpeggio è un piccolo paese nell’entroterra montuoso di una grande città si trova al centro di un flusso turistico molto particolare. I social network hanno eletto il suo Belvedere come il posto migliore del mondo in cui togliersi la vita. Gli aspiranti suicidi, sempre più numerosi, muovono amici e parenti, curiosi, giornalisti, turisti e cultori di cronaca nera.

29 giugno 2019 ore 21.15

Giardini Luzzati Area Archeologica

FARSI SILENZIO

progetto e interpretazione Marco Cacciola

drammaturgia Tindaro Granata

suono Marco Mantovani

produzione Elsinor Centro di produzione Teatrale

con il sostegno di Armunia Centro di residenza artistica Castiglioncello

partner tecnico SILENTSYSTEM®

Spettacolo in cuffia. Agli spettatori verranno date delle cuffie da indossare per assistere allo spettacolo.

Dio o la Natura, a seconda di ciò in cui si crede, ci hanno dato una bocca e due

orecchie: evidentemente perché ascoltassimo il doppio e parlassimo la metà!

Farsi Silenzio, per fare spazio e prendersi tempo.

Il progetto nasce da un pellegrinaggio artistico, alla ricerca del sacro in ogni dove. Gli spettatori verranno dotati di cuffie, in modo da cercare e attivare nuove relazioni tra lo spazio esterno/pubblico e quello interno/privato.

In un’epoca in cui l’immagine è così prepotente, il tentativo è lasciare che il suono suggerisca le parole, per scrostarle e riportare alla luce il loro vero significato: c’è bisogno di silenzio.

dal 4 al 13 luglio 2019 ore 21.15 (domenica e lunedì riposo)

Parco Villa Duchessa di Galliera

PINOCCHIO CIRCUS

di Emanuele Conte e Amedeo Romeo

regia Emanuele Conte

Una rilettura originale del classico di Collodi. Tra atmosfere magiche, musica dal vivo e grande teatro i personaggi, trasformati in artisti circensi alle dipendenze di un direttore sconclusionato, escono dalle pagine del libro per raccontare al pubblico la propria storia.

Un itinerario in cui, passeggiando tra boschi rigogliosi, grotte e cascate del parco storico capiterà di incontrare il famoso burattino nasone, Mangiafoco, la Bambina dai capelli turchini, il Grillo Parlante, il Domatore del Circo, il Gatto e la Volpe ma anche l’Omino di Burro, la Colomba, Rosaura e Lucignolo.

Il costo dei biglietti è di 12 euro a spettacolo; 16 euro per Pinocchio Circus. Sono previste riduzioni. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito del Teatro.