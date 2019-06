Lavori sulla rete ferroviaria, week end di modifiche e cancellazioni ai treni per Busalla e Novi

Genova – Sarà un fine settimana difficile per gli utenti delle Ferrovie che utilizzano il treno per spostarsi tra Genova, Busalla, Arquata e Novi, a causa di un intervento di manutenzione sul nodo genovese.

Per consentire le attività programmate da Rete Ferroviaria Italiana, appartenente al gruppo FS, volte a migliorare e potenziare l’infrastruttura, dalle 14.00 di sabato 29 e per tutta la giornata di domenica 30 giugno, alcuni treni regionali da Genova verso Busalla-Arquata Scrivia e Novi Ligure modificheranno gli orari e non fermeranno a Genova Sampierdarena e Genova Rivarolo.

I treni regionali della linea Genova – Ovada – Acqui Terme saranno cancellati nell’intero percorso e sostituiti con autobus.

Modifiche degli orari dei cosiddetti treni del mare, da e per Milano, in alcune fermate.

La stazione di Genova Sampierdarena sarà ragiungibile con i treni della linea Genova-Ventimiglia o con i mezzi AMT.

Le località genovesi di Rivarolo, Borzoli, costa di Sestri Ponente, Granara, Acquasanta e Mele saranno raggiungibili solo con i collegamenti del trasporto pubblico locale (Amt e Atp).

A riguardo, maggiori informazioni si potranno ottenere nelle stazioni, negli uffici assistenza clienti e biglietterie dell’impresa ferroviaria.