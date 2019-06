Ligabue protagonista di Topolino: Liga Duck in edicola da domani

Genova – Il rocker di Correggio diventa un personaggio dei fumetti: il nuovo numero di Topolino, in edicola da domani, mercoledì 26 giugno, vedrà Liga Duck, l’alter ego di Ligabue, muoversi e far ascoltare la sua musica in quel di Paperopoli.

In versione con becco e piume, l’artista suonerà insieme al mitico Paperino grazie alla matita di Alessandro Perina. All’interno del settimanale si troverà un‘intervista a Luciano Ligabue effettuata da Jacopo, batterista di Modena di 9 anni, diventato “toporeporter” per l’occasione: le domande che il piccolo giornalista ha rivolto al cantante spaziano dalla musica alla vita quotidiana, dal calcio alle fotografie, creando un rapporto di simpatia e intesa reciproca.

Durante la chiacchierata sono nati gli spunti per le sceneggiatura delle tre tavole a fumetti che si troveranno sul numero di Topolino dedicato al musicista: scritte da Francesca Agrati e Davide Catenacci, le storie vedranno Liga Duck convincere Pico De Paperis a sperimentare l’energia della musica live, organizzare un concerto e regalare sogni di rock’n’roll a tutti suoi nuovi amici. Ovviamente il tutto interpretando le sue hit più famose… in versione disneyana: Luci di Paperopoli, Balliamo sul Melo, Gazzosa e Pop-corn.

Nel mondo reale, Luciano Ligabue continua il suo tour negli stadi. Le prossime tappe saranno: il 28 giugno allo Stadio San Siro di Milano; il 2 luglio allo Stadio Olimpico di Torino; il 6 luglio allo Stadio Dall’Ara di Bologna; il 9 luglio allo Stadio Euganeo di Padova; il 12 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.