Loano, ritorna “Un giorno per noi”: l’evento di nautica dedicato ai bambini affetti da autismo

Loano (Savona) – Ritorna domenica 30 giugno con la sesta edizione “Un giorno per noi”, la manifestazione dedicata allo sport e al divertimento organizzata dall’associazione Hakuna Matata. L’evento ha l’obiettivo di proporre l’attività sportiva, in particolar modo quella legata alla nautica e all’ambiente marino, come attività ludico-ricreativa per supportare le famiglie con bambini affetti da autismo. Da molti anni, infatti, l’associazione mette a disposizione il proprio personale e le proprie imbarcazioni per dare a bambini e ragazzi diversamente abili la possibilità di vivere una giornata alla riscoperta del mare e delle sue incredibili bellezze.

“Troppo spesso – spiega Eusebio Busè, fondatore dell’associazione – le famiglie lamentano di non avere più tempo da dedicare ai figli. Per questo ‘Un Giorno Per Noi’ vuole essere un momento in cui la nautica si mette a disposizione dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie e li aiuta a stare lontano dalle preoccupazioni e dagli impegni che devono affrontare giornalmente. Un giorno da trascorrere ‘senza pensieri’ e cioè ‘hakuna matata’ in mare grazie alla disponibilità di numerosi armatori, amici e sostenitori, che hanno voluto mettere a disposizione a titolo gratuito i propri yacht di prestigio, per condividere con noi un’esperienza unica solcando il mare aperto insieme ai nostri bambini, autistici, ipovedenti e ciechi”.

Dalle ore 8 in avanti le imbarcazioni partiranno dal porto di Loano. Saranno presenti barche a vela, yacht a motore, catamarani e anche gommoni dell’Associazione Nautica Gommonauti e della Guardia Costiera. Tutti i mezzi saranno provvisti di equipaggi misti ed integrati, ossia composti da ragazzi diversamente abili e normodotati accompagnati dai genitori. Le uscite proseguiranno fino alla sera alle ore 18, dando la possibilità a tutti coloro che lo desidereranno di prendere parte all’evento per vivere l’emozioni unica dell’esperienza del mare.

“Come nelle passate edizioni – aggiunge Busè – le splendide motovedette della Guardia Costiera usciranno in mare con noi trasportando bambini e genitori. La magia del mare ci trasporterà lontani dalla riva dissolvendo i pensieri che ci legano alla terra e ci permetterà di vivere momenti in armonia con noi stessi e con la natura. Nelle passate edizioni i bambini e i loro genitori hanno potuto incontrare delfini, tartarughe, globicefali, pesci-luna e pesci-rondine, che hanno danzato davanti alle prue delle imbarcazioni battenti la bandiera di Hakuna Matata, una grande flotta di solidarietà e altruismo. Lo scorso anno la partecipazione è stata oltre le nostre aspettative; più di quaranta imbarcazioni sono uscite in mare trasportando oltre cento bambini e genitori”.

Durante la giornata sarà possibile iscriversi all’associazione al costo di 15 euro. Tutti gli iscritti avranno la possibilità di prendere parte alle uscite gratuite organizzate da Hakuna Matata durante l’intero anno solare.