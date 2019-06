Meteo Liguria – In arrivo il caldo torrido, picchi sopra i 38 gradi

La prima ondata di calore estiva sta per interessare la Liguria e tutto il Nord Italia con lo stabilizzarsi dell’anticiclone africano che sta muovendo sul Mediterraneo portando a forti rialzi delle temperature.

Per i prossimi giorni ed in particolare per domani e giovedì sono previsti picchi sempre più alti e che potrebbero superare i 38 gradi centigradi.

Condizioni di caldo estremo che saranno accompagnati da afa che renderà ancora meno sopportabile il caldo.

Ecco le previsioni per le prossime ore di Limet Liguria

Martedì 25 giugno 2019

Caldo torrido in aumento. Picchi superiori ai 32-34°C in costa, over 35°C nelle zone interne soggette. Cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della Liguria. Condizioni stabili per l’intera giornata.

Venti da est nord-est al largo più teso sul settore ovest; brezze costiere deboli lungo l’arco ligure.

Mare localmente mosso il bacino ovest al largo; poco mosso o quasi calmo altrove.

Temperature: in ulteriore aumento e che oscilleranno tra i 18 e i 34 gradi sulla costa e tra i 12 e i 36 gradi nell’entroterra.

Mercoledì 26 giugno 2019

Caldo torrido intenso nelle zone interne con picchi superiori ai 36-37°C soggette; possibili fase afose sulla costa, specialmente il settore centrale con disagio acuto dovuto alla combinazione di alte temperature e umidità relativa su valori medio-alti. Cielo sereno ovunque, modesti cumuli pomeridiani sulle cime appenniniche.

Venti di brezza diurni attivi, specie a levante

Mari: generalmente poco mosso.

Temperature: in ulteriore aumento nelle zone interne come da avviso; locali e temporanee diminuzioni rispetto al giorno precedente sulla linea di costa, complice una ventilazione da sud più vivace, che però renderanno il caldo più afoso, quindi meno sopportabile

Giovedì 27 giugno 2019

Possibili picchi eccezionali di calore con massime prossime o superiori ai 36-38°C e scatta l’invito a prestare attenzione ad anziani e bambini che possono soffrire di più per disidratazione e caldo eccessivo.

Cielo sereno ovunque; caldo torrido molto intenso.