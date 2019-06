Provoca tre incidenti e sperona la polizia, arrestato

Genova – Rocambolesco inseguimento, la notte scorsa, per le vie della città per un’auto condotta da una persona poi risultata positiva ai test per il consumo di alcolici.

L’uomo, alla guida della sua auto, ha prima causato un incidente in corso Sardegna, nel quartiere di Marassi, e poi si è diretto verso il centro inseguito dall’auto di una persona danneggiata e poi da una volante della polizia.

L’uomo alla guida ha causato altri due incidenti colpendo altre vetture e poi ha speronato l’auto della polizia che lo stava inseguendo. Fermato dagli agenti è apparso subito in stato di alterazione e gli esami successivi avrebbero confermato il consumo di alcolici.

L’uomo è stato condotto in Questura ed identificato e dovrà rispondere degli incidenti provocati ma anche delle lesioni causate agli agenti nell’impatto con la loro auto e, infine, la guida in stato di ebbrezza.

Chi avesse subito danni in seguito alla condotta dell’uomo fermato può rivolgersi alla polizia per gli estremi necessari alle pratiche per l’assicurazione.