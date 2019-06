Sindaco Bucci a Nervi per parlare dei lavori al porticciolo e all’ex Aura

Genova – Un incontro aperto alla cittadinanza per parlare dei numerosi progetti che interessano la delegazione di Nervi e che stanno facendo molto discutere sui social e non solo.

Il sindaco Marco Bucci incontrerà la popolazione di Nervi, mercoledì 26 giugno, alle 21, presso il Teatro degli Emiliani di via Provana di Leyni 15.

Tema del giorno le modifiche alla viabilità del quartiere in occasione del Festival Internazionale di Nervi, l’avanzamento dei lavori e del progetto definitivo per il porticciolo di Nervi dopo i molti problemi emersi.

La sistemazione della piscina Gropallo che aprirà a luglio per garantire la stagione estiva a residenti della zona e turisti.

E, infine, il progetto per l’uso della ex azienda Aura di via del Commercio.