Marijuolo, nei supermercati arriva il ghiacciolo alla cannabis

Milano – Prodotto dall’azienda Doringel di Brembate, nella bergamasca, il Marijuolo è il primo stecco gelato alla canapa sativa, prodotto con olio essenziale, infusi ed estratti della pianta. Nella presentazione, l’ufficio marketing ha descritto questo ghiacciolo come “buonissimo, anzi… stupefacente“, utilizzando un gioco di parole che sicuramente sarà destinato a dividere l’opinione pubblica e i consumatori. In seguito alla recente sentenza della Cassazione che ha vietato la vendita dei derivati dalla coltivazione della cannabis light, “salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante“, molti negozi sono destinati alla chiusura.