Meteo Liguria – Arriva il caldo torrido

L’ondata di calore africano si avvicina sempre di più al nord Italia con la risalita di promontorio di alta pressione nord-africana che sta interessando il Mediterraneo portando picchi di calore che dovrebbero raggiungere il clou venerdì con temperature anche sino e oltre i 38 gradi centigradi.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Mercoledì 26 giugno 2019

Cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione con caldo torrido sopra la media e picchi ce potranno raggiungere i 34 gradi sulla costa e i 36 nelle zone interne di fondovalle.

Venti a regime di brezza e mare poco mosso o quasi calmo

Giovedì 27 giugno 2019

Ancora cielo sereno o poco nuvoloso e condizioni meteo che favoriscono picchi di calore che potranno raggiungere i 35-36 gradi

Venti a regime di brezza

Mare quasi calmo o poco mosso.

Venerdì 28 giugno 2019



Probabile il raggiungimento di picchi di calore molto elevati e pericolosi per la salute delle persone anziane e per i bambini e per chi soffre di malattie croniche debilitanti.

Cielo sereno o poco nuvolo e temperature che potranno raggiungere i 38 gradi centigradi,