Nek presenta il suo nuovo singolo “Alza la radio” in uscita venerdì

Genova – Venerdì 28 giugno uscirà il nuovo singolo di Nek “Alza la radio“, estratto dall’ultimo album “Il mio gioco preferito – parte prima“. Lo stesso giorno verrà presentato il video ufficiale, diretto da Gaetano Morbioli.

Il brano è stato scritto dallo stesso Nek insieme ad Andrea Bonomo e Andrea Vigentini, pensando proprio alla radio: un’amica che fa compagnia a tutti, in ogni momento della vita, per rallegrare, far rilassare o per riflettere.



Nel suo ultimo album, l’artista si allontana dal mood elettronico che ha caratterizzato il suo lavoro precedente, cercando di creare un’atmosfera più umana, prediligendo gli strumenti classici e abbandonando sonorità troppo costruite.

Dal 22 settembre partirà “Il mio gioco preferito – European tour“: Filippo Neviani porterà la sua musica in giro per l’Europa in un tour di oltre 30 date, che prevede appuntamenti live fino al 2020.

Queste le date annunciate:

22 settembre – VERONA – Arena

8 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica

9 novembre – GROSSETO – Teatro Moderno

11 novembre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

12 novembre – FIRENZE – Tuscany Hall

14 novembre – VARESE – Teatro Openjob Metis

15 novembre – PIACENZA – Teatro Politeama

18 novembre – MÜNCHEN – TonHalle

20 novembre – ZURICH – VolksHaus

21 novembre – LUGANO – Palazzo dei Congressi

24 novembre – BIENNE – Kongress Haus

25 novembre – BRUXELLES – Cirque Royal

26 novembre – PARIS – Bataclan

30 novembre – LUXEMBOURG – Rockhal Club

1 dicembre – LONDON – Shepherd’s Bush

2 dicembre – MADRID – Teatro Nuevo Apolo

6 dicembre – BRESCIA – Teatro Dis_Play

8 dicembre – SANREMO (IM) – Teatro Ariston

10 dicembre – BERGAMO – Teatro Creberg

11 dicembre – PARMA – Teatro Regio

14 dicembre – TORINO – Teatro Colosseo

17 dicembre – CREMONA – Teatro Ponchielli

19 dicembre – CESENA – Nuovo teatro Carisport

21 dicembre – MONTECATINI (PT) – Teatro Verdi

23 dicembre – GENOVA – Teatro Carlo Felice

11 gennaio – BOLOGNA – Europauditorium

14 gennaio – CATANZARO – Teatro Politeama

16 gennaio – CATANIA – Teatro Metropolitan

18 gennaio – PALERMO – Teatro Golden

20 gennaio – NAPOLI – Teatro Augusteo

22 gennaio – LECCE – Politeama Greco

23 gennaio – BARI – Teatro Team

I biglietti per le date de “IL MIO GIOCO PREFERITO – European tour” sono disponibili disponibili su www.ticketone.it, nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).