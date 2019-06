Sanremo – Ambulanza colpita da lancio di piatti mentre soccorre una persona

Sanremo – Piatti lanciati dalla finestra per “punire” un’ambulanza intervenuta per soccorrere un giovane ferito. E’ stata aperta un’indagine al momento contro ignoti per il lancio di oggetti avvenuto lunedì sera in via Agosti, ai danni di un mezzo di soccorso della Croce Rossa.

Subito dopo l’arrivo sul posto per un intervento di soccorso, infatti, il mezzo è stato bersagliato con un lancio di oggetti di porcellana, quasi certamente piatti, lanciati da una mano folle.

Alcuni piatti hanno schivato per un soffio i militi ed uno ha scheggiato il parabrezza dell’ambulanza creando un danno al mezzo ma anche a tutta la collettività che quell’ambulanza protegge prestando il proprio servizio.

I militi non si sono persi d’animo e dopo aver indossato i caschi di protezione, si sono comunque diretti a soccorrere il ferito, un giovane poi ricoverato in ospedale, mentre una pattuglia dei carabinieri iniziava le prime indagini per cercare di risalire al folle che ha gettato gli oggetti dalla finestra.

Il mattino successivo la Croce Rossa ha presentato denuncia alle forze dell’ordine e lancia un appello a chi può aver visto la scena e potrebbe fornire elementi utili alle indagini.