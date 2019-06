Black out risolto nella notte a Genova

Genova – E’ stato risolto solo a tarda notte, nel levante genovese, il doppio guasto alla rete di distribuzione elettrica che ha lasciato senza corrente elettrica centinaia di famiglie dei quartieri di Albaro e della Foce.

Il guasto ha iniziato a far sentire i suoi effetti sin dal tardo pomeriggio con una serie di black out di breve durata in diverse zone della città, da Marassi a Quezzi, da San Fruttuoso alla zona dove poi la luce è saltata definitivamente e per ore.

Doppio guasto alla rete di distribuzione che ha costretto i tecnici di E-distribuzione ad una serie di verifiche nelle centrali locali sino a trovare dove era avvenuto il blocco che limitava l’erogazione regolare.

I tecnici hanno riparato i guasti solo a tarda notte con pesanti disagi per le famiglie colpite e che non hanno potuto utilizzare condizionatori e apparecchi elettrici come ventilatori e deumidificatori, in una giornata di caldo torrido e che hanno avuto problemi anche con frigoriferi e congelatori che in pratica si sono bloccati causando la perdita del contenuto.

Le associazioni dei Consumatori si stanno già muovendo per chiedere un indennizzo per le famiglie che hanno subito danni.