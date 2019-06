Foce – Pedone travolto da auto in via Casaregis

Genova – Pedone investito da un’auto ieri sera in via Casaregis, alla Foce.

Secondo quanto riferito, intorno alle 19.00 un uomo che stava attraversando la strada in via Casaregis, all’incrocio con via Pisacane, è stato travolto da un’auto che stava sopraggiungendo.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno soccorso l’investito e lo hanno trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Locale per i rilievi del caso che serviranno a stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Gli abitanti del quartiere, intanto, chiedono che le strisce pedonali nell’attraversamento, regolato da semaforo, vengano ripassate.

Attualmente, infatti, lo stato dell’attraversamento è molto degradato e la segnaletica per il passaggio dei pedoni è molto rovinata.