Demolizione Ponte Morandi – Diverse persone ancora in casa

Genova – Ritardo per l’esplosione del ponte Morandi per due diverse persone residenti nella zona rossa che non si sono allontanate come invece era previsto.

L’esplosione del ponte Morandi è già slittata di diversi minuti per via di due mancate evacuazioni rilevate dagli addetti alla sorveglianza.

Nel primo caso un anziano che non rispondeva al citofono ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco.

Un pensionato residente all’interno della zona rossa non ha risposto all’appello degli addetti della Protezione Civile ed è scattato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno aperto la porta di casa e lo hanno accompagnato fuori dall’abitazione.

Dalle prime informazioni sembra che l’anziano si fosse semplicemente addormentato ma si temeva potesse essersi sentito male.

Una seconda persona è stata fatta evacuare dagli operatori intorno alle 9 e ora sembra tutto pronto per la demolizione.