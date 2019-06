Meteo Liguria – Picco di calore, limitare l’esposizione per anziani e bambini

Le condizioni di alta pressione presenti sul Mediterraneo impediscono l’arrivo di fronti perturbati e correnti fresche e favoriscono invece la stagnazione dell’aria e i picchi di calore.

Ecco le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Venerdì 28 giugno 2019

Caldo molto intenso sulla nostra regione anche nelle ore notturne e nel primo mattino lungo le coste, dove la temperatura potrebbe mantenersi superiore a 30°. Limitare le uscite per anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori.

Il cielo sarà sereno ovunque se si eccettua qualche cumulo sconfinante da nord est su Imperiese, Tigullio orientale e Spezzino durante il pomeriggio, in dissolvimento in serata.

Venti deboli o moderati da nord al primo mattino; brezze in costa nell’arco della giornata mentre nelle zone interne manterranno una componente settentrionale.

Mare calmo.

Temperature in ulteriore aumento le minime specie nelle aree soggette a compressione, stazionarie le massime. Valori oscillanti tra i 25 e i 36 gradi sulla costa e tra i 15 e i 38 gradi nell’interno.

Sabato 29 giugno 2019

Ancora condizioni di caldo intenso specie lungo le coste, qualche grado in meno nelle zone interne.

Cielo e Fenomeni: Nuvolosità sparsa su tutta la regione. Non si esclude qualche episodio temporalesco nel pomeriggio che dall’Appennino orientale potrebbe sconfinare verso alcuni tratti di costa sottostanti. Generale attenuazione degli eventuali fenomeni e della nuvolosità in serata.

Venti: Da nord est moderato al mattino, ma in via di attenuazione.

Mari: Calmo sotto costa, poco mosso al largo.

Temperature: Ancora temperature elevate specie lungo le coste dove si potrebbero superare i 35°; temperature in lieve ed ulteriore calo nelle zone interne.

Domenica 30 giugno 2019

Ancora caldo intenso, seppure in lieve attenuazione.

Qualche nube sul settore centro-occidentale al mattino; sereno ovunque nel pomeriggio. Ventilazione debole.