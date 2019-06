Ponte Morandi demolito alle 9,38 con cariche di esplosivo con enorme nuvola di polvere

Genova – Una sirena e poi una gigantesca enorme esplosione che ha sbriciolato le due pile 10 e 11 dell’ex ponte Morandi. E’ stato demolito come previsto il tratto est del viadotto crollato lo scorso 14 agosto uccidendo 43 persone.

In realtà si è trattato di una serie di micro esplosioni controllate che, in sequenza, hanno spezzato le pile in alcuni punti prestabiliti per fare in modo che i detriti cadessero in un’area circoscritta.

Grande la nuvola di polvere che si è alzata al momento e subito dopo l’esplosione tra la perplessità dei presenti che si aspettavano un’attenuazione molto più alta.

