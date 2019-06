Sarzana, a caccia di fantasmi e misteri con “Ghost Adventure”

Sarzana (La Spezia) – Serata alla scoperta delle leggende legate alla cittadina in provincia della Spezia. Arriva stasera sabato 29 giugno “Ghost Adventure”, l’evento organizzato dall’EPAS – European Paranormal Activity Society a Sarzana.

I partecipanti diventeranno per una sera dei veri e propri investigatori del mistero e del paranormale. Guidati attraverso il percorso che collega ancora oggi la fortezza Firmafede e la fortezza Sarzanello, si avrà la possibilità di scoprire ed indagare su alcune delle più affascinanti leggende legate alle due fortificazioni. Una visita in notturna insolita e curiosa per scoprire un lato spesso nascosto del territorio della cittadina ma non per questo meno affascinante.

Alle ore 21 ci si ritroverà presso la fortezza Firmafede, dove verranno distribuite tutte le attrezzature necessarie per l’esplorazione. Dopodichè si partirà con le indagini sul percorso che collega le due strutture. Arrivati alla seconda fortezza, si proseguirà nei sotterranei, dove alle ore 23 si concluderà la serata dopo una breve conferenza esplicativa.

La quota di partecipazione sarà di 6 euro per gli adulti e di 4 euro per i ragazzi dai 12 ai 18 anni. Per partecipare sarà necessario prenotarsi attraverso il modulo disponibile sul sito ufficiale della fortezza Firmafede.

L’evento è stato ideato da Earth Scrl con la collaborazione di EPAS e del Comune di Sarzana.