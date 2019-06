Carcere – Nuovi gravi episodi a Sanremo e Genova

Genova – Ancora due gravi episodi nelle carceri liguri dove il numero eccessivo di detenuti e quello sempre più ridotto di agenti di polizia penitenziaria crea situazioni sempre più allarmanti.

Il primo episodio denunciato dalla Uilpa polizia penitenziaria si è verificato nel carcere di Sanremo dove un detenuto si è procurato delle ferite con una lametta da barba e poi ha schizzato sangue sugli agenti intervenuti per salvargli la vita.

L’uomo è stato salvato e ricoverato in ospedale dove sono stati visitati anche i due agenti di polizia penitenziaria intervenuti i suo soccorso.

Poche ore dopo, nel carcere di Marassi, a Genova, un detenuto con problemi psichiatrici ha rotto i vetri di una finestra e poi ha incendiato un materasso nella cella dove è detenuto.

Gli agenti di polizia penitenziaria sono intervenuti per domare il principio di incendio e per mettere in sicurezza la cella e i detenuti.