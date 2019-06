Centro storico, oggi itinerario guidato dedicato ai cantautori genovesi

Genova – Il centro storico genovese analizzato dal punto di vista dei grandi cantautori del passato. È in programma per oggi domenica 30 giugno alle ore 16 “Note genovesi tra i caruggi”, l’itinerario tra musica e storia organizzato da Enjoy Genova.

Accompagnati da una guida i partecipanti avranno la possibilità di scoprire dei lati nascosti del capoluogo ligure, spazi e luoghi che spesso sono stati fonte d’ispirazione per molti artisti della celebre “scuola genovese” della canzone d’autore: da De André a Tenco, da Lauzi a Bindi passando per Paoli e Fossati, saranno molti i musicisti che verranno citati durante il percorso.

Non solo musica e canzoni ma anche poesia: la passeggiata infatti sarà allietata dai versi di alcuni poeti nati nella Superba come Montale e Caproni, tra ironia ed emozioni dedicate ad un’area ricca di storia tutta da scoprire.

La prenotazione sarà obbligatoria al 3351278679 o all’indirizzo mail enjoygenova@archeologia.it. Il costo della visita sarà di 12 euro, con sconto di 2 euro per i soci Coop e per i tesserati Giardini Luzzati. Per maggiori informazioni sarà possibile visitare il sito ufficiale di Enjoy Genova.