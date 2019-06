Genova – Corteo anti-fascista in ricordo dei moti del 30 giugno 1960

Genova – Un corteo antifascista per ricordare i moti di piazza scoppiati per protestare contro il raduno del Movimento Sociale Italiano nel capoluogo ligure, il 30 giugno del 1960. Ad organizzarlo per questo pomeriggio molte associazioni anti fasciste che si richiamano alla resistenza partigiana e democratica.

Il corteo dovrebbe partire intorno alle 17 da piazza Alimonda, nel quartiere genovese della Foce, per poi muovere verso piazza De Ferrari dove, nel giugno 1960, scoppiarono tumulti di piazza tra le forze dell’ordine, inviate a presidiare la zona e i portuali che protestavano contro il comizio del Msi.

Il corteo attraverserà il centro cittadino provocando probabili disagi temporanei alla circolazione stradale.