Genova – Tradizionale appuntamento con la Fiera di San Pietro, oggi, nel quartiere della Foce. Quasi 600 bancarelle esporranno la loro mercanzia per l’intera giornata.

Un evento che causerà qualche disagio nella zona dove si tiene l’esposizione per le modifiche del traffico e la riduzione dei posti auto disponibili ma che conta moltissimi appassionati che si affolleranno nella zona per una passeggiata alla ricerca di affari o anche per semplice curiosità.