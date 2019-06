Giornata mondiale degli asteroidi all’Osservatorio del Righi: tutti gli eventi in programma

Genova – Arriva anche quest’anno in occasione del 30 giugno “Asteroid Day”, l’iniziativa internazionale dedicata agli asteroidi. L’Osservatorio Astronomico del Righi, come di consueto, ha deciso di aderire alla manifestazione organizzando uno speciale programma per celebrare l’evento.

A partire dalle ore 15, in aula planetario, andrà in scena la proiezione “I segreti del Sole”, seguita da “I bimbi e l’abat-jour del cielo”, “Viaggio fra i pianeti” e “A cavallo di un raggio di luce”.

Nel planetario delle mura a partire dalle ore 16 si terrà lo speciale laboratorio didattico “I meteoriti in un caleidoscopio di colori”, nel quale sarà possibile osservare al microscopio dei campioni di veri meteoriti.

L’appuntamento clou, però, è fissato al telescopio dell’Osservatorio, dove dalle ore 15 alle ore 18 si potrà osservare il Sole tramite degli appositi filtri schermanti. Alle ore 22, infine, le attività riprenderanno con l’osservazione del pianeta Giove e con le proiezioni in aula planetario di “Estate fra costellazioni, stelle e pianeti” e nel planetario delle mura di “Asteroidi e impatti”.

La giornata mondiale degli asteroidi è dedicata all’episodio che accadde il 30 giugno 1908 in Siberia, quando un corpo celeste esplose in atmosfera causando la distruzione di chilometri di taiga.

Per tutte le attività non è prevista la prenotazione.