“Odissea un racconto mediterraneo” arriva a Montemarcello: spettacolo in piazza sulla ninfa Calipso

Montemarcello (La Spezia) – Nuovo appuntamento con la rassegna dedicata all’immortale poema di Omero. Ritorna stasera domenica 30 giugno alle ore 21 “Odissea un racconto mediterraneo”, la rassegna di spettacoli dedicati ai canti del poema omerico organizzata da Teatro Pubblico Ligure. Questa volta lo show si sposta in piazza XIII dicembre, a Montemarcello e sarà dedicato al canto V dell’Odissea.

A salire sul palco per dare vita alla vicenda sarà l’attrice Amanda Sandrelli, che con la sua bravura darà voce alla ninfa Calipso, che innamoratasi dell’eroe Ulisse tentò invano di offrirgli l’immortalità per vivere per sempre insieme. Il re di Itaca, però, non si lasciò convincere dalla donna e decise di proseguire il suo viaggio alla ricerca della sua isola natale.

Durante lo spettacolo la ninfa sarà accostata alla figura di Clitemnestra, altro personaggio della mitologia greca che come Calipso fu costretta a subire un’esistenza segnata dall’abbandono. Non quello dell’amato, ma bensì dei suoi figli. Il primogenito fu ucciso dall’ira di Agamennone, mentre la figlia Ifigenia divenne la vittima sacrificale per placare l’ira della dea Artemide.

“Quella parte di Liguria che confina con la Toscana, attraversata dal Magra – ha affermato il direttore artistico di Teatro Pubblico Ligure Sergio Maifredi – è una parte di Liguria anche per noi liguri insolita e magica. Fin dei tempi dei Romani aveva un’importanza non solo strategica ma anche culturale e potremmo dire di turismo ante litteram. Siamo felici di collaborare con un’amministrazione che ha puntato sul turismo culturale attraverso la rivalutazione del patrimonio archeologico. Il progetto dell’amministrazione si sposa perfettamente con la missione di Teatro Pubblico Ligure.”

Prima dello spettacolo, alle ore 20.15 sarà possibile seguire una visita guidata al sito con gli archeologi di VaraMagra. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. L’iniziativa, promossa da Teatro Pubblico Ligure e parte della rete STAR – Sistema Teatri Romani Antichi, è sostenuta da Regione Liguria – Assessorato alla Cultura e Comune di Ameglia.