Alassio, ancora grave il turista precipitato dalla finestra di un albergo

Alassio (Savona) – Sono ancora gravi le condizioni del turista bergamasco di 40 anni ricoverato da ieri al Santa Corona di Pietra Ligure dopo essere precipitato dalla finestra della sua camera d’albergo ad Alassio.

E’ accaduto nella prima mattinata di ieri.

L’uomo stava trascorrendo le vacanze nella cittadina della riviera ligure e sarebbe caduto dalla finestra

Soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno trovato privo di sensi, il 40enne è stato immediatamente trasportato all’ospedale in codice rosso per via dei diversi traumi riportati.

Al momento non è ancora stata chiarita la dinamica dell’incidente e sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri.