Albenga – Sorpreso a cedere una dose di cocaina, arrestato pusher

Albenga (Savona) – I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Albenga, hanno ieri tratto in arresto un 29enne marocchino dopo che questi, mentre si trovava nel tratto cerialese della strada statale Aurelia, ove aveva appena ceduto una dose di cocaina ad un commericante 51enne di Imperia.

Pusher ed assuntore sono stati entrambi bloccati e perquisiti dai Carabinieri. Addosso al nordafricano venivano recuperate altre due dosi di cocaina e denaro in contanti di chiara provenienza illecita. Il commericante ha consegnato spontaneamente ai militari la dose di cocaina appena acquistata.

Il pusher è stato arrestato con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio. Accompagnato nelle camere di sicurezza, sarà presentato nel corso della mattinata di oggi a Savona al processo per direttissima.

Il commericiante è stato segnalato, a norma di Legge, quale assuntore di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Savona.

