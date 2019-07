Calciomercato Sampdoria, occhi su Rocha: un gigante brasiliano per la difesa blucerchiata

Genova – La Sampdoria a caccia di innesti in vista della prossima stagione. Uno dei reparti che verrà maggiormente rinforzato sarà l’attacco, con Di Francesco che chiede a gran voce dei nuovi profili per realizzare il suo 4-3-3. La dirigenza blucerchiata, però, nelle ultime ore si sta muovendo anche per dare nuova linfa alla linea difensiva e uno degli obiettivi sembrerebbe essere ormai vicino all’approdo tra le fila doriane. Si tratta di Kaique Rocha, giovane difensore brasiliano di proprietà del Santos.

Secondo quanto riporta gazetasportiva.com il giocatore è arrivato nel capoluogo ligure nella giornata di ieri insieme al suo entourage per discutere di un suo eventuale trasferimento al club di Corte Lambruschini. Le parti sono al lavoro per chiudere l’operazione, con l’ufficialità che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Ma chi è il nuovo talento nel mirino della Samp? Classe 2001, il giovane può essere impiegato sulla fascia destra ma non sfigura anche nel ruolo di difensore centrale. La caratteristica che lo contraddistingue maggiormente è la potenza fisica: 193 centimetri di altezza e una struttura che potrebbe ricordare quella dell’ex Samp Milan Skriniar. Il giovane può essere accostato allo slovacco anche per la sua buona tecnica, che gli permette di uscire agevolmente palla al piede dalla zona difensiva e di impostare il gioco con facilità.

Qualora l’affare si dovesse concretizzare è probabile che il brasiliano possa essere inizialmente aggregato alla Primavera del neo allenatore Marcello Cottafava, in modo da permettergli di prendere dimestichezza con il campionato italiano e di crescere senza troppe pressioni per poi compiere il definitivo salto di qualità con la formazione dei “grandi”.