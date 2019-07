“Cinema all’aperto 2019” nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale

Genova – Nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale torna Circuito Cinema al Ducale, giunto ormai alla sua terza edizione. Il programma della rassegna sarà suddiviso in due parti: la prima da venerdì 5 a mercoledì 31 luglio, con spettacoli alle ore 21:30; la seconda da giovedì 1 a venerdì 30 agosto, con programmazione alle ore 21:15.

Mentre il programma con i film che saranno trasmessi nel mese di agosto devono ancora essere ufficializzati, il calendario per luglio prevede i seguenti titoli:

Venerdì 5 luglio: Non ci resta che il crimine, commedia di Massimiliano Bruno, preceduto dal saluto dell’attrice Ilenia Pastorelli, l’ex moglie di uno dei quattro amici in cerca di soldi facili;

Sabato 6 luglio: Il padre d’Italia, film di di Fabio Mollo. Con la presenza al Ducale di Isabella Ragonese;

Domenica7 luglio: Ricordi? Il film di Valerio Mieli. Ospite sarà Linda Caridi, protagonista del film;

Lunedì 8 luglio: Cooperman. Ospite della serata sarà Luca Argentero, uno degli interpreti principali del film;

Martedì 9 luglio: Gauguin a Tahiti. Il paradiso perduto, nell’ambito della Grande Arte;

Mercoledì 10 luglio: Tutti pazzi a Tel Aviv, commedia di Sameh Zoabi che descrive con ironia i rapporti tra palestinesi e israeliani;

Giovedì 11 luglio: Dolor y Gloria, l’ultimo film di Almodovar:

Venerdì 12 luglio: Ma cosa ci dice il cervello, commedia di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi e Stefano Fresu;

Sabato 13 luglio: Green Book, commedia con Viggo Mortensen in viaggio verso l’America del Sud come autista di un grande artista nero;

Domenica 14 luglio: Attente a quelle due, con Anne Hathaway;

Lunedì 15 luglio: Domani è un altro giorno, commedia italiana di Simone Spada, con Valerio Mastandrea e Marco Giallini;

Martedì 16 luglio: un film di Matteo Rovere, Il primo re, una rivisitazione del mito di Romolo e Remo interpretata da Alessandro Borghi e Alessio Lapice;

Mercoledì 17 luglio (in Arena): Oro verde. C’era una volta in Colombia, un dramma epico ed etnologico, su una piccola comunità colombiana trascinata nel mercato della droga e travolta dal destino;

Lunedì 19 luglio: Rocketman, il film dedicato alla musica e alla vita di Elton John;

Martedì 20 luglio, serata speciale per il cinquantenario dell’allunaggio: il giorno in cui i primi uomini della storia hanno messo piede sulla luna, sarà proiettato First Man – Il primo uomo di Damien Chazelle;

Mercoledì 21 luglio: Il viaggio di Yao, con Omar Sy, sul viaggio in Senegal di un francese di origine africana, che ritrova le sue radici;

Giovedì 22 luglio: Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità, con Willem Defoe nei panni del grande artista olandese;

Venerdì 23 luglio: I figli del fiume giallo, una storia d’amore tra una ballerina e un gangster ambientata in Cina;

Sabato 24 luglio: La donna elettrica, su una donna islandese che diventa ecoterrorista per salvare il pianeta;

Domenica 25 luglio: Il Traditore, ultimo film di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino nei panni di Tommaso Buscetta;

Martedì 27 luglio: Bohemian Rhapsody, film vera sorpresa della stagione, dedicato a Freddy Mercury e alla musica dei Queen;

Mercoledì 28 luglio: Il testimone invisibile, con Riccardo Scamarcio, giovane imprenditore accusato dell’omicidio della sua amante;

Giovedì 29 luglio: Il corriere – The Mule, con Clint Eastwood anziano corriere della droga;

Venerdì 30 luglio: Santiago, Italia, documentario di Nanni Moretti sul colpo di Stato in Cile nel settembre 1973;

Sabato 31 luglio: Sir – Cenerentola a Mumbai, una favola moderna sull’amore fra una cameriera e un ricco indiano.

Biglietto di ingresso: intero 8 euro, ridotto 7 euro. Gli abbonamenti Circuito Cinema Genova restano validi.

I biglietti possono essere acquistati online tramite il sito Circuito Cinema Genova; presso i cinema Sivori (telefono 010 5532054); o alla biglietteria dell’Arena Estiva a Palazzo Ducale da mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo (dal 5 luglio); per info: 010 583261 o e-mail.

Nel corso di tutta la rassegna estiva 2019, resta valido l’accordo di Circuito Cinema Genova con Amt, secondo il quale il biglietto del cinema vale come biglietto dell’autobus per le quattro ore successive all’ingresso (dalle 18.30).