Genoa, in settimana vertice di mercato: tutti gli obiettivi dei rossoblu

Genova – Sta entrando nel vivo il calciomercato della squadra rossoblu. Il nuovo mister Aurelio Andreazzoli incontrerà nei prossimi giorni il presidente Enrico Preziosi per fare il punto sulle trattative e sugli obiettivi della formazione genovese.

Tante le operazioni sia in entrata che in uscita che stanno interessando il Grifone in queste prime fasi del mercato estivo: ecco tutti i colpi.

In entrata, dopo l’affare Pinamonti dall’Inter, dovrebbe arrivare a breve l’ufficialità di Antonio Barreca e Cristian Zapata. In dirittura d’arrivo anche la trattativa legata a Francesco Cassata, centrocampista classe ’97 del Sassuolo.

Bisognerà ancora attendere invece per il trasferimento di Pedro De La Vega, attaccante argentino del Lanùs per il quale le parti sono ancora al lavoro per definire gli ultimi dettagli. Altri obiettivi dei rossoblu sono il terzino Marko Pajac del Cagliari e l’attaccante Roberto Bozenik dello Zilina.

Sul fronte delle uscite, invece, sembrerebbe essere ormai lontano da Genova il futuro di Stephane Omeonga, conteso da Ascoli e Hellas Verona. Altro partente sarà Gianluca Lapadula, finito ormai da tempo sulla lista degli acquisti del Lecce. Da segnalare anche la partenza del giovane portiere Alessandro Russo, che rientrerà nell’affare legato a Cassata con la formazione di De Zerbi.

Non faranno parte della squadra di Andreazzoli neanche Pedro Pereira, Giuseppe Pezzella, Daniel Bessa ed Esteban Rolòn, tutti di ritorno alle rispettive squadre dopo la fine delle loro esperienze in prestito ai rossoblu.