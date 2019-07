Marassi – Ancora black out nella zona collinare

Genova – Ancora black out ed interruzioni a singhiozzo della corrente elettrica nella zona di Marassi e di San Fruttuoso. Anche questa sera, poco dopo le 19,30, la rete di distribuzione ha iniziato a mostrare segni di cedimento e dopo ripetuti distacchi e rientri, la luce è saltata definitivamente nella zona collinare di Marassi ed in particolare in via Robino.

Guasti a ripetizione che vanno avanti da giorni e che stanno facendo infuriare i residenti per via dei disagi procurati dai black out più o meno prolungati.

Forse il sovraccarico delle linee, dovuti all’uso simultaneo di centinaia di condizionatori o forse una rete che mostra ogni giorno di più i segni del tempo.

