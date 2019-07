Meteo Liguria – Ancora sole e caldo afoso

Ancora condizioni anti cicloniche sul Mediterraneo e persiste il caldo afoso che accompagna giornate di cielo sereno o poco nuvoloso.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria.

Lunedì 1 luglio 2019



Cielo sereno o poco nuvoloso questa mattina su gran parte della Liguria con caldo ancora afoso. Nelle ore pomeridiane compariranno alcuni cumuli sui rilievi, più sviluppati nelle zone più interne, in particolare sul gruppo Val Trebbia-Aveto e sulle Alpi Marittime-Liguri, dove non si esclude qualche localizzato e breve rovescio. Invariato il tempo altrove, con cielo sempre in prevalenza sgombro da nubi, con al più qualche velatura serale, frutto anche della lieve instabilità interna.

Venti in regime di brezza, localmente moderate nel pomeriggio sul settore centro-occidentale.

Mare calmo o quasi calmo al mattino. Al più localmente poco mosso al pomeriggio.

Temperature: Senza variazioni di rilievo, con clima ancora caldo, seppur si potrà registrare un lieve calo nei valori minimi per le zone interne, e nelle massime per le zone costiere.

Costa min: 21/23°C, max: 27/31°C

Interno min: 15/20°C, max: 29/33 °C

Martedì 2 luglio 2019

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle coste per l’intera giornata, mentre modesta attività cumuliforme si potrà manifestare nel pomeriggio sui rilievi, che come di consueto risulterà più sviluppata sul gruppo Aveto-Trebbia a levante e sulle Alpi-Marittime/Liguri a ponente.

Venti: Dominano le brezze.

Mari: Quasi calmo od al più poco mosso nel pomeriggio.

Temperature: Senza variazioni significative

Mercoledì 3 luglio 2019

Un lieve cedimento barico consente infiltrazioni più umide. Sara quindi possibile qualche nube in più, in un contesto comunque almeno in parte soleggiato lungo le coste, e maggior instabilità pomeridiana sui rilievi. Evoluzione che necessita tuttavia di conferma nei dettagli.